CdF : le président de Bayeux remercie Pablo Longoria et l’OM

Comme à chaque confrontation entre un club amateur et une formation professionnelle en Coupe de France, la question du partage des recettes se pose systématiquement. Elle était d’autant plus légitime lors du seizième de finale opposant Bayeux, pensionnaire de Régional 1, à l’Olympique de Marseille, duel le plus déséquilibré de ce tour. Éliminé lourdement par les Phocéens (0-9), le club normand a toutefois reçu un geste fort de la part de l’OM, qui a choisi de lui laisser l’intégralité de la recette du match, une décision saluée par les dirigeants bayeusains.

La suite après cette publicité

Le président du club, Luis Ferreira-Pavesi, a tenu à remercier publiquement son homologue marseillais : « le président Longoria a été très classe, avant même la fin du match. Je le remercie énormément, cela va nous aider par la suite, notamment pour mettre des moyens dans la formation de nos éducateurs pour qu’on ait un meilleur encadrement de notre école de foot et de la pré-formation. Je ne doutais pas de cela, Marseille reste un club très classe. » À cette recette s’ajoutent les 84 000 euros versés par la Fédération Française de Football pour la qualification en seizième de finale, une manne financière précieuse qui permettra au club du Calvados de consolider sa structure et de se projeter plus sereinement vers l’avenir.