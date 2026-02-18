Ligue des Champions
Le gouvernement portugais ouvre une enquête sur l’affaire Prestianni-Vinicius
@Maxppp
On n’a sans doute pas fini d’entendre parler des propos supposément racistes de Gianluca Prestianni à l’adresse de Vinicius Junior hier lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Benfica (1-0) en barrage aller de Ligue des Champions.
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 21:39
🚨 Última hora | El GOBIERNO de PORTUGAL abre una INVESTIGACIÓN sobre el caso Prestianni-Vinicius.Voir sur X
👉 "Se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador para esclarecer los hechos".
¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA!
Si le club lisboète a apporté son soutien au jeune milieu offensif argentin, le gouvernement portugais a décidé de se saisir de cette affaire en ouvrant une enquête. «Une procédure de sanction administrative a été engagée pour clarifier les faits» indique un communiqué que s’est procuré El Chiringuito.
