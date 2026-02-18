Le gouvernement portugais ouvre une enquête sur l’affaire Prestianni-Vinicius

On n’a sans doute pas fini d’entendre parler des propos supposément racistes de Gianluca Prestianni à l’adresse de Vinicius Junior hier lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Benfica (1-0) en barrage aller de Ligue des Champions.

Si le club lisboète a apporté son soutien au jeune milieu offensif argentin, le gouvernement portugais a décidé de se saisir de cette affaire en ouvrant une enquête. «Une procédure de sanction administrative a été engagée pour clarifier les faits» indique un communiqué que s’est procuré El Chiringuito.