Ligue des Champions

Le gouvernement portugais ouvre une enquête sur l’affaire Prestianni-Vinicius

Par Maxime Barbaud
1 min.
Gianluca Prestianni @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

On n’a sans doute pas fini d’entendre parler des propos supposément racistes de Gianluca Prestianni à l’adresse de Vinicius Junior hier lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Benfica (1-0) en barrage aller de Ligue des Champions.

El Chiringuito TV
🚨 Última hora | El GOBIERNO de PORTUGAL abre una INVESTIGACIÓN sobre el caso Prestianni-Vinicius.

👉 "Se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador para esclarecer los hechos".

Si le club lisboète a apporté son soutien au jeune milieu offensif argentin, le gouvernement portugais a décidé de se saisir de cette affaire en ouvrant une enquête. «Une procédure de sanction administrative a été engagée pour clarifier les faits» indique un communiqué que s’est procuré El Chiringuito.

Pub. le - MAJ le
