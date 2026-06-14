Coupe du Monde 2026 : le Brésil de Carlo Ancelotti se fait déjà détruire

Le premier choc de la Coupe du Monde 2026 a tenu toutes ses promesses. Pour ce grand rendez-vous, le jeune Ayyoub Bouaddi (18 ans) a rayonné pour ses débuts dans la compétition et a permis au Maroc d’accrocher le match nul face à la Seleção (1-1). Dans le New Jersey, l’équipe de Carlo Ancelotti a d’abord été menée au score après un but de Saibari, avant d’égaliser grâce à une superbe réalisation de Vinicius Jr en première période. Un résultat qui n’a toutefois pas satisfait le technicien italien pour cette entrée en lice du Brésil.

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« Je pense que nous n’avons pas bien entamé le match. L’équipe était un peu nerveuse, nous avons perdu beaucoup de ballons et beaucoup de duels. La première mi-temps n’a pas été bonne. Cela s’est amélioré en seconde période », a-t-il reconnu. Mais Danilo s’est montré encore plus critique à l’issue de la rencontre : « Je pense que l’anxiété a joué un rôle important en première mi-temps et nous devons corriger cela. Dans une compétition comme la Coupe du Monde, si nous jouons aussi mal qu’en première période, les conséquences seront lourdes. Nous devrions nous réjouir d’être rentrés aux vestiaires sur le score de 1-1. Cela doit nous servir de leçon pour le prochain match et il est essentiel de réagir rapidement ».

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Les choix de Carlo Ancelotti pointés du doigt

La presse brésilienne n’a d’ailleurs pas épargné la Seleção. « La première mi-temps a été très décevante, surtout en raison de notre prestation sur le terrain, que ce soit dans l’attitude, la technique ou l’approche tactique », estime Globoesporte. Un constat partagé par l’ancien international Felipe Melo, qui n’a pas compris certains choix de Carlo Ancelotti. « Ancelotti est l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, mais il ne peut pas tout ignorer. Il s’est trompé dans sa composition de départ : Ibañez n’aurait pas dû être titulaire », a-t-il notamment lancé.

« Mais suis-je le seul à avoir remarqué que le Brésil s’est fait dominer pendant les 25 premières minutes ? C’était un véritable carnage. J’ai même eu l’impression que le Maroc aurait pu marquer davantage », analysait de son côté le journaliste Hugo Massini sur UOL. Enfin, le joueur le plus critiqué a été Alisson, jugé fautif sur l’ouverture du score marocaine : « il y a eu une grave erreur sur ce but : trop d’espace laissé à l’adversaire, un faux numéro neuf marocain qui s’infiltre parfaitement dans la surface, et le but en est la conséquence directe ». Le Brésil devra afficher un tout autre visage lors de son prochain rendez-vous contre Haïti, avant un choc face à l’Écosse, leader du groupe après cette première journée.