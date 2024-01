Anthony Martial lance les hostilités pour le mercato !

«Manchester United : quel avenir pour le flop Anthony Martial ?», titrions-nous à la fin du mois de décembre. Avec dans l’idée d’évoquer un possible départ au mercato hivernal, cas typique d’un joueur cherchant du temps de jeu. Car de temps de jeu, Martial n’en a quasiment plus avec MU. Seulement 619 minutes passées sur le terrain cette saison, et surtout plus d’espoir de la part des supporters le concernant. Martial est désormais présenté aux côtés des autres flops de l’équipe, comme Jadon Sancho, dans les articles de la presse britannique sur les indésirables.

La suite après cette publicité

Mais le départ attendu en janvier ne devrait pas avoir lieu. Selon Skysports, Anthony Martial a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas déguerpir lors du mercato hivernal. Avec l’objectif officiel de regagner sa place et de convaincre Erik ten Hag. La version officieuse pourrait être de pouvoir partir libre à l’issue de son bail, qui s’achève en juin prochain. D’ailleurs, Skysports assure que l’habituelle clause de prolongation d’un an supplémentaire ne sera pas levée par les Red Devils.

À lire

Accord MU-BvB en passe d’être trouvé pour Jadon Sancho

Quel club cet été ?

L’attaquant international français (30 sélections) a donc décidé d’aller au bout de l’histoire avec le club mancunien, rejoint en 2016, quand bien même des clubs l’ont approché pour cet hiver. Le média anglais évoque des contacts avec l’OM, Fenerbahçe et des clubs saoudiens. La réponse a été la même pour tous : non merci. Cela signifie-t-il qu’ils n’auront pas plus de chance l’été prochain ? C’est la grande question.

La suite après cette publicité

En juin, Martial mettra un terme à un cycle de 9 avec MU, entrecoupé d’un prêt au FC Séville. A 28 ans, il pourra encore prétendre à un club de bon niveau européen, même s’il n’a pas affiché de constance dans ses prestations depuis la saison 2019-2020. Souvent, dans ce type de cas, les joueurs privilégient la Premier League, qui garantit un niveau salarial élevé et des équipes compétitives. Des équipes de Ligue 1 autres que le PSG peuvent-ils espérer avoir une chance ? Martial se donne le droit d’ouvrir toutes les portes en allant au bout de son contrat.