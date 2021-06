Euro 2020 : la très belle prestation de Renato Sanches

Pendant un petit moment, le Portugal a été éliminé de la compétition. Pourtant, on n'a pas vraiment reconnu la Seleção qu'on connaissait depuis quelques temps. En effet, les hommes de Fernando Santos étaient en train de faire du jeu face à l'équipe de France, championne du monde en titre.

Mais cela était aussi du au choix du sélectionneur. Exit ce terrible double pivot composé de William Carvalho et de Danilo Pereira, au revoir aussi Bruno Fernandes et bonjour au trident Pereira-Moutinho-Renato Sanches. Le joueur de Lille était d'ailleurs extrêmement attendu par les fans du Portugal pour sa puissance et sa qualité technique.

Des folles statistiques

Tout au long de la partie, il en a fait voir des vertes et des pas mûres aux joueurs français. Pogba, Kanté et Koundé le voyaient souvent arriver avec méfiance et, bien souvent, il leur a fait du mal à la course ou en récupérant des ballons. Sans cet appui physique et surtout technique, les Portugais n'auraient probablement pas du tout vu le jour face à cette équipe de France.

La question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment Santos a pu s'en passer pour les deux premières rencontres ? Il a réussi 93.2% de passes, donné une passé clé, cadré une frappe et remporté neuf de ses quinze duels au sol. Pour un milieu de terrain, il n'a pas perdu beaucoup de ballons (11) et il n'a commis que deux fautes tout en réussissant trois dribbles (sur trois). Une performance de haute volée et on espère le revoir vite.