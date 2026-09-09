Barça : le coup de pression de Joan Laporta à José Mourinho

Ce mercredi après-midi, alors que le Barça se préparait à accueillir Feyenoord lors de la J1 de la Ligue des Champions, Joan Laporta a fait parler avec des déclarations assumées. Lors d’un déjeuner organisé avec le conseil d’administration, le président blaugrana s’est présenté devant les médias et n’a pas fait dans la demi-mesure. Après une saison marquée par les succès, le Barça veut poursuivre sur sa lancée et se fixe des objectifs très élevés, avec notamment une obsession : la Ligue des Champions.

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« Notre objectif est de remporter un troisième titre de champion d’Espagne consécutif, ce qui serait extraordinaire. Nous voulons conserver notre titre en Coupe, ce qui serait également une très belle performance. Notre objectif est de gagner la Supercoupe pour marquer les esprits en milieu de saison et montrer que nous sommes là pour gagner le championnat. Et bien sûr, cette année, nous voulons remporter la Ligue des champions. C’est notre objectif principal », a ainsi annoncé Laporta. Un message clair envoyé à toute l’Europe, alors que le club catalan entend bien retrouver les sommets sur la scène continentale.

Laporta envoie un message

Mais le président du Barça a également été interrogé sur les sorties régulières de José Mourinho, notamment concernant l’arbitrage. Sans directement alimenter une nouvelle polémique, Laporta a tenu à fixer certaines limites. « Quant aux décisions des autres équipes, en principe, tant qu’elles ne franchissent pas la ligne du respect et de l’harmonie institutionnelle qui doivent être maintenues entre deux clubs, nous maintenons cette position. Nous respectons les décisions des autres équipes, tant qu’il n’y a pas de transgression des règles normales des relations entre clubs. » Une réponse diplomatique, mais qui ressemble également « à un avertissement adressé au technicien portugais » comme l’explique Marca, qui explique que le Special One est un habitué des déclarations fracassantes, et des critiques envers l’arbitrage.

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Enfin, Laporta a aussi évoqué le cas de Lamine Yamal et sa présence parmi les candidats au Ballon d’Or. « Il est spectaculaire. Il a un talent exceptionnel, c’est un génie, et je pense que sa nomination au Ballon d’Or est plus que méritée. Il a un flair et une maturité fantastiques pour son âge », s’est enthousiasmé le président barcelonais. Il a toutefois regretté l’absence de deux autres cadres blaugranas : « Je regrette que ni Pedri ni Raphinha ne soient nommés. » Entre ambitions européennes, message à Mourinho et soutien à ses stars, Laporta a donné le ton avant une saison que le Barça veut encore transformer en immense succès.