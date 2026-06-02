Le Bayern Munich fonce sur un international marocain !

Malgré une saison assez exceptionnelle qui s’est terminé par un nouveau titre en Bundesliga et une demi-finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich cherche constamment à perfectionner une animation offensive pourtant déjà impressionnante. Disposant de profils d’élite capables de déstabiliser n’importe quel bloc européen comme Michael Olise, Harry Kane ou encore Luis Diaz, le géant bavarois ne se repose pas sur ses lauriers et scrute activement le marché pour apporter une nouvelle étincelle à son effectif.

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Dans cette quête de renforts, qui vise principalement des armes en sortie de banc, les dirigeants munichois avaient jeté leur dévolu sur Anthony Gordon. Cependant, les tractations menant à l’international anglais n’ont finalement pas abouti, l’ancien ailier de Newcastle ayant décidé de rejoindre le FC Barcelone, qui n’a pas lésiné sur les moyens sur ce transfert. Cela a donc poussé la cellule de recrutement allemande à s’activer immédiatement sur des plans de secours pour dénicher la perle rare sur les ailes.

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Ismaël Saibari dans le viseur du Bayern Munich

C’est ainsi que le Rekordmeister a entamé des discussions avec Ismael Saibari, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Ces échanges ont débuté directement après l’échec du transfert de Gordon et le profil de Saibari est particulièrement apprécié par l’état-major bavarois, qui attend désormais de connaître le prix demandé par le PSV Eindhoven. De son côté, le joueur est très désireux de rejoindre le Bayern dès cet été d’après les indiscrétions du journaliste italien.

Saïbari, qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, pourrait être une cible intelligente. Il faut dire que l’international marocain sort d’un exercice de haut vol, affichant un rendement impressionnant de 19 buts et 9 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues avec le PSV. Le tout en s’imposant comme un élément clé des Lions de l’Atlas, malgré des performances moins reluisantes avec les vainqueurs de la dernière CAN. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club néerlandais, le talentueux joueur de 25 ans pourrait bien passer un cap majeur si les deux écuries parviennent à trouver un terrain d’entente dans les prochains jours.