Affaire Pierre Ménès : Marie Portolano jugée pour diffamation ce lundi

Marie Portolano est jugée ce lundi à Paris pour diffamation envers Pierre Ménès, ancien chroniqueur de Canal+ qu’elle accuse d’agression sexuelle. À l’origine de cette procédure, un passage de son livre Je suis la femme du plateau, publié en mars 2024, dans lequel la journaliste revient notamment sur une agression qu’elle affirme avoir subie sur le plateau du Canal Football Club en 2016. Pierre Ménès a porté plainte trois mois après la publication de l’ouvrage. Selon RMC Sport et l’AFP, l’audience pourrait toutefois être reportée, la défense de l’ancien consultant ayant demandé un renvoi pour des raisons médicales.

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Cette affaire s’inscrit dans le contexte des révélations qui avaient fortement secoué Canal+ en 2021, après la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », co-réalisé par Marie Portolano. Des images montrant particulièrement la journaliste reprocher à Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe en 2016 avaient alors provoqué une vive polémique et contribué à la fin de sa collaboration avec la chaîne. Portolano n’avait cependant pas porté plainte à l’époque et avait ensuite dénoncé la « chasse à l’homme » visant l’ancien chroniqueur.