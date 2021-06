Euro 2020 : ce qu’a dit Cristiano Ronaldo à Thibaut Courtois après l'élimination

La suite après cette publicité

Malgré une fin de match largement dominé, le Portugal n’aura pas réussi à renverser la Belgique lors du huitième de finale de l’Euro. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont buté sur la défense belge, sur Thibaut Courtois et même sur le poteau du gardien madrilène.

En toute fin de match, déçu de l’élimination de son équipe, CR7 est allé voir Thibaut Courtois et lui a adressé quelques mots pour lui faire part de sa frustration de ne pas avoir trouvé le chemin des filets. « Vous avez eu de la chance hein. Le ballon ne voulait pas rentrer aujourd’hui. Bonne chance. »

🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j