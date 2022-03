Équipe de France : le retour gagnant d’Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Depuis la fin de l’Euro, Olivier Giroud ne se faisait plus vraiment d’illusions concernant son aventure avec l’équipe de France. Pourtant, il a mis un sacré paquet de buts avec les Bleus, mais il faut savoir tourner la page. Alors qu’il redevenait performant avec l’AC Milan, il n’était pas convoqué par Didier Deschamps.

Mais, une blessure de Karim Benzema plus tard, revoilà l’ancien d’Arsenal de retour avec les Bleus. Encore mieux, ce vendredi soir, dans l’Orange Vélodrome de Marseille, où les Bleus accueillait la Côte d’Ivoire en amical (2-1), il était titulaire aux côtés d’Antoine Griezmann et de Christopher Nkunku.

Il a marqué son 47e but en avec les Bleus

D’abord emprunté, puis souvent oublié, il a fini par être touché par ses coéquipiers. Il allait même trouver le chemin des filets. Sur une énième percée du très remuant Theo Hernandez, sa tête à bout portant était absolument imparable. Comme un énième pied de nez à un destin qui ne le destinait pas à cela. Didier Deschamps a eu un petit mot pour lui après la rencontre.

« Naturellement, je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Même quand il était avec nous et ça marchait moins bien en club, il avait toujours sa capacité a être bon et décisif. Il aurait pu augmenter encore son compteur. C'est une très bonne chose pour lui. Il a retrouvé un groupe qu'il connaît et c'est très bien pour l'ensemble », a lâché DD. De quoi le revoir ? Rien n'est sûr...