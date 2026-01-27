Bournemouth s’offre le jeune talent brésilien Rayan

Cet hiver, Bournemouth a perdu son meilleur joueur en la personne d’Antoine Semenyo. Convoité par toute l’Angleterre, l’attaquant ghanéen a rejoint Manchester City. Un transfert énorme pour les Cherries qui devaient désormais trouver un joueur pour remplacer leur goleador. Et ces derniers ont trouvé leur bonheur au Brésil. Pisté depuis des semaines, le jeune attaquant Rayan a officiellement paraphé son contrat avec Bournemouth, comme l’a annoncé ce mardi le club anglais :

« L’AFC Bournemouth est ravi d’annoncer la signature d’un contrat de cinq ans et demi avec Rayan, un ailier très prometteur. Ce jeune joueur talentueux arrive sur la côte sud de l’Angleterre après une année 2025 exceptionnelle, au cours de laquelle il a marqué 20 buts en 57 apparitions toutes compétitions confondues pour Vasco da Gama, confirmant ainsi sa réputation grandissante comme l’un des jeunes attaquants les plus dynamiques du football. »