Coupe du Monde 2026, Angleterre : Harry Kane refuse d’être comparé à Erling Haaland

Alors que l’Angleterre affronte la Norvège, l’une des surprises de cette Coupe du Monde 2026, en quarts de finale ce samedi, le capitaine des Three Lions Harry Kane était présent en conférence de presse avant ce choc. Pour rappel, le vainqueur de cette rencontre retrouvera ensuite l’Argentine ou la Suisse en demi-finales. Interrogé sur Erling Haaland, meilleur atout offensif de la sélection norvégienne dans cette compétition, l’attaquant du Bayern Munich a refusé toute comparaison avec le buteur de Manchester City. Pour lui, les deux joueurs possèdent des profils totalement différents : « je pense que tout d’abord, nous sommes des joueurs complètement différents. Nous sommes tous les deux des attaquants, mais nous évoluons presque à deux postes différents. Erling a été incroyable. Son bilan en termes de buts est exceptionnel. Physiquement, c’est une machine, une véritable bête. Sa finition est au plus haut niveau et, évidemment, ses statistiques devant le but parlent d’elles-mêmes. »

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« Je me considère comme un joueur différent. Même si je marque les mêmes types de buts, j’aime peut-être davantage toucher le ballon, participer au jeu et être impliqué dans les phases de construction. Certains joueurs sont davantage des purs numéros 9, mais je ne pense pas que ce soit une comparaison à faire entre nous. J’ai énormément de respect pour lui en tant que joueur et en tant que professionnel. Évidemment, j’espère qu’il passera une journée calme demain (aujourd’hui ndlr), mais ses performances ces dernières années parlent d’elles-mêmes. C’est un joueur fantastique », a ajouté l’avant-centre du Bayern Munich.