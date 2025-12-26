Le monde du football rend hommage à Jean-Louis Gasset

Le monde du football est encore sous le choc à l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset. Celui qui était encore sur le banc de l’OM il y a 18 mois et de Montpellier la saison dernière a entamé son dernier voyage ce vendredi matin, à l’âge de 72 ans. Figure incontournable du MHSC dont il a été le milieu de terrain pendant une décennie (1975-1985), il s’est ensuite reconverti comme entraîneur, notamment de son club de cœur. Ce n’est pas d’ailleurs pas un hasard si c’est la Paillade qui a informé le premier le grand public de la terrible nouvelle. Son père, Bernard Gasset, a même été l’un des créateurs du club avec Louis Nicollin. Né dans la préfecture de l’Hérault, l’homme à la casquette incarnait Montpellier. «Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc. Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset», a communiqué le club héraultais à 13h48.

La suite après cette publicité

Numéro un ou adjoint, partout où il est passé, le technicien a laissé d’excellents souvenirs, en plus d’avoir obtenu des résultats presque partout. Malgré l’antagonisme des clubs dans lesquels il a exercé, il est de ceux qui rassemble. A Bordeaux, en équipe de France et au PSG avec Laurent Blanc, à Saint-Etienne et plus récemment à Marseille, Gasset le respectueux fait l’unanimité. Les hommages sont unanimes. Sa bonhomie, sa voix rauque et chaude reconnaissable entre mille, sa bienveillance, mais aussi ses colères discrètes en font un membre à part dans le milieu du football français. «Il était l’homme à la casquette, un sage au sourire sincère, un professionnel respecté, un homme écouté. Il était plus qu’un entraîneur qui nous a fait gagner. Jean-Louis Gasset nous a quittés. Le Peuple Vert est en deuil», réagit l’AS Saint-Étienne, dont il a été un entraîneur à succès, permettant de sauver les Verts de la relégation pour les hisser aux places européennes. L’OM a aussi publié un message émouvant. «L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM.»

La tristesse de Luis Fernandez

Il y a bien sûr eu ces passages au PSG, d’abord comme adjoint de Luis Fernandez (2001-2003), puis de Laurent Blanc dix ans plus tard (2013-2016). «Le natif de Montpellier avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2001 et Luis Fernandez au poste d’adjoint pour deux saisons, avant de suivre l’ancien milieu de terrain et entraîneur des Rouge et Bleu en Espagne à l’Espanyol Barcelone. C’est lors de son second passage à Paris dix ans plus tard que Jean-Louis Gasset va connaître la gloire et remporter de nombreux titres, en duo avec Laurent Blanc. Trois saisons réussies de 2013 à 2016, avec un triplé la première saison (Championnat-Coupe de la Ligue-Trophée des Champions) et deux quadruplés historiques, avec la Coupe de France en prime. Appréciés par les joueurs qu’il a côtoyés à Paris, Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale, et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes, avec Montpellier, Saint-Étienne ou encore Bordeaux. Revenu à Montpellier en 2024, il n’avait pu empêcher la relégation d’un club créé par son père Bernard, fidèle compagnon de Louis Nicollin aux débuts des années 1970. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches» a écrit le PSG sur son site, tandis que Luis Fernandez a également commenté la nouvelle dans les colonnes du Parisien. «Je ressens une profonde tristesse… On a partagé tellement de moments avec Jean-Louis, c’était un excellent adjoint, il m’a beaucoup aidé. Beaucoup d’images remontent à la surface. C’est triste. (…) Quand on passe autant de temps ensemble, de façon aussi intense, on s’aime. Jean-Louis, c’était mon ami, on a vraiment formé une bonne équipe. Après, il a décidé de rejoindre Laurent Blanc. C’était aussi la connexion montpelliéraine.»

La suite après cette publicité

Moins connu et plus ancien, Gasset s’était assis sur le banc de Caen, alors en Ligue 2, à l’orée des années 2000. «C’est avec tristesse que le SM Caen a appris ce vendredi la disparition de Jean-Louis Gasset. Véritable personnage du football français, il fût l’entraîneur des « rouge et bleu » lors de la saison 2000-2001. Le SM Caen adresse tout son soutien à sa famille et à ses proches», écrit le club normand. Toutes les formations de l’hexagone rendent hommage au Montpellierain, même celles dont il était plus éloigné à l’instar de l’OL. «L’Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances aux proches et à la famille de Jean-Louis Gasset». Lille est aussi allé de son message. «Le LOSC a appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Le Club et son président Olivier Létang veulent rendre hommage à cette figure emblématique du football français autant qu’à l’homme de valeurs et à l’ami du Club qu’il était. Le LOSC adresse ses sincères condoléances au MHSC ainsi qu’à la famille de Jean-Louis Gasset.» Le Havre, Metz, Nice, Monaco ou encore le Stade Rennais ont tour à tour tenu à adresser un message de condoléances. «Joueur puis entraîneur, illustre figure du football français, Jean-Louis Gasset est décédé à l’âge de 72 ans. Le SRFC tient à présenter ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Louis ainsi qu’à ses anciens joueurs», communique l’écurie brétilienne.

Benatia et les Marseillais marqués par l’annonce

Jean-Louis Gasset avait beau avoir pris sa retraite des bancs de touche, il ne demeurait pas loin du football. Depuis la rentrée, il exerçait comme consultant pour Ligue 1+, la chaîne de la LFP qui diffuse les matchs du championnat. On pouvait le voir régulièrement commenter les rencontres et livrer ses analyses depuis les bords du terrain. Le technicien avait toujours une attention pour les joueurs qui venaient au micro, s’enquérir de leur santé. «Nous venons d’apprendre la disparition soudaine de notre consultant, Jean-Louis Gasset, à l’âge de 72 ans. Toute l’équipe de Ligue 1+ adresse ses condoléances à sa fille Coralie, ainsi qu’à sa famille et à ses proches», assure le diffuseur, forcément marqué par la nouvelle. L’humain était toujours au centre des préoccupations du coach. Joueurs ou dirigeants, ils ont tous été marqués par la personnalité de Gasset. «Mon cher Jean-Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande, envoie Medhi Benatia, témoignant de la venue de l’entraîneur à Marseille pour jouer les pompiers de service au début de l’année 2024. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. Nous perdons une figure du football français, toutes mes pensées accompagnent ta famille en ces moments douloureux. Repose en paix Monsieur Gasset.»

La suite après cette publicité

Les souvenirs de cette période sont encore récents. Certains joueurs sont même toujours au club, à l’image de Leonardo Balerdi. «Très douloureux de recevoir cette nouvelle. Un grand entraîneur s’en va, mais surtout une grande personne, au cœur immense, qui avait toujours les mots justes. Toutes mes pensées vont à sa famille, repose en paix» commente le capitaine marseillais sur les réseaux sociaux. Amine Harit, désormais du côté d’Istanbul Basaksehir, n’a pas oublié sa période sous les ordres de l’entraîneur. Il est particulièrement marqué. «Aujourd’hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de te connaître, d’apprendre à tes côtés, de partager des moments simples mais précieux. Ta passion, ton humanité, ton sourire et ta bienveillance resteront gravés dans ma mémoire. Le football perd un grand professionnel, mais moi je perds surtout une belle personne que j’appréciais énormément. Repose en paix. Tu continueras de vivre dans nos souvenirs, dans chaque match, dans chaque vestiaire, dans chaque instant où l’on parlera de respect, de travail et d’amour du jeu.» Kylian Mbappé a également eu un mot, lui qui n’a jamais évolué sous ses ordres. «Une encyclopédie du foot nous a quitté. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à ses proches.» Le mot de la fin revient à la Fédération Française de Football, dont Gasset a été salarié du temps où il était l’adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus entre 2010 et 2012.

La FFF a rappelé son parcours personnel, ses différents passages à Montpellier (3 au total comme entraîneur), son histoire familiale particulière avec le MHSC avant d’aborder son passage en équipe nationale. «Sa disparition endeuille également l’Équipe de France qu’il rejoignit de juillet 2010 à juin 2012, en qualité d’adjoint du sélectionneur national Laurent Blanc avec, à la clé, une qualification pour l’Euro 2012, où les Bleus se hissèrent en quarts de finale», développe le communiqué avant de conclure par un message personnel adressé par Philippe Diallo, le président de la fédération. «Le football français perd aujourd’hui l’un de ses grands serviteurs. Jean-Louis a marqué des générations entières. Au-delà du technicien reconnu et respecté, c’était un véritable amoureux du football, profondément humain, inspirant et engagé, qui a su au fil des décennies transmettre ses valeurs et sa passion du jeu à tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Si sa mémoire restera à jamais liée à Montpellier, son club de cœur, comme joueur puis comme entraîneur, il a également contribué, aux côtés de Laurent Blanc comme sélectionneur, à remettre l’Équipe de France sur la route de ses plus grands succès. En ce jour bien triste pour le football français, la FFF présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»