RC Lens : Dino Toppmöller traverse sa première grosse zone de turbulences

Le RC Lens est brutalement retombé sur terre. Habitué à faire vibrer Bollaert ces derniers mois, le club artésien a cette fois quitté sa pelouse sous les sifflets après sa défaite contre Lorient (0-1). Thorgan Hazard a notamment été pris pour cible au moment de sa sortie, avant que l’ensemble du collectif ne subisse la déception du public au coup de sifflet final. Un deuxième revers consécutif en Ligue 1, après celui concédé à Strasbourg (1-2), qui tombe au pire moment, à seulement cinq jours du déplacement sur la pelouse du Slavia Prague pour l’entrée en lice des Sang et Or en Ligue des Champions.

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Une situation que Florian Thauvin ne veut toutefois pas dramatiser. «On n’a pas encore trouvé notre rythme de croisière. Il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe, au niveau des joueurs et du staff. Aujourd’hui, il va falloir partir sur un nouveau cycle, trouver un nouvel équilibre avec une équipe qui fonctionne, mais je n’ai pas de doute. Je ne suis pas inquiet», a expliqué le capitaine lensois. Incapable cette fois de sauver son équipe, l’international français préfère déjà se projeter sur la C1 : «Cela va nous faire du bien de changer de compétition. On va entendre une autre musique. Et puis, surtout, ça va nous faire du bien de passer vite à autre chose».

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Le RC Lens manque d’efficacité

Dino Toppmöller a, lui aussi, tenté de relativiser la prestation très terne de son équipe, qui a manqué de créativité et surtout d’efficacité dans les derniers mètres, malgré une domination contre les Merlus. «A la fin du match, l’équipe a tout essayé. On a poussé, mais on n’a pas su mettre le ballon au fond des filets aujourd’hui (…) Tout le monde était déçu, mais je ne vais pas critiquer les supporters parce qu’on les a toujours sentis derrière nous pour nous pousser vers le but. Et si à la fin, tu ne gagnes pas un match, il faut accepter la réaction», a-t-il expliqué au sujet des sifflets. Mais l’entraîneur allemand doit également composer avec une infirmerie qui continue de se remplir. Déjà privé de Maik Nawrocki et Samson Baidoo, Lens a perdu Matthieu Udol, victime d’une grosse béquille à la cuisse droite, et Yacine Titraoui, touché aux ischio-jambiers.

Les difficultés du moment renforcent surtout l’impatience autour des dernières recrues. L’expulsion évitable du jeune Souleymane Sagnan en fin de rencontre, les difficultés de Thorgan Hazard pour sa première titularisation en Ligue 1 et la prestation décevante d’Abdallah Sima ont encore illustré le manque de repères du nouveau Lens. Toppmöller attend notamment beaucoup de Jean-Clair Todibo pour stabiliser son équipe. « On attend impatiemment les nouveaux, dont Jean-Clair Todibo, pour qu’il donne une certaine stabilité, de la tranquillité aussi dans notre jeu avec le ballon, et aussi défensivement. Si tout le monde revient, on va être très forts». Lens compte donc sur le début de la Ligue des Champions pour sortir de sa première zone de turbulences.