MU : la pépite JJ Gabriel s’entraîne à Barcelone

Alors que son avenir reste incertain, JJ Gabriel prépare la suite de sa carrière à Castelldefels, près de Barcelone. Selon Sport, le jeune attaquant anglais de 16 ans s’entraîne chaque matin dans des installations réservées pour lui, avec un staff de sept à huit personnes chargé de suivre sa préparation physique, sa nutrition et sa récupération. Après avoir décidé de quitter Manchester United, le jeune talent prend le temps de réfléchir à sa prochaine destination, alors que le FC Barcelone, le Real Madrid et également le PSG suivent son dossier.

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Castelldefels n’a rien d’un lieu inconnu pour Gabriel, qui s’y rend chaque été depuis l’âge de 8 ans. Il connaît également le Barça, dont il a déjà visité le stade à plusieurs reprises, et a même été photographié aux côtés de Lamine Yamal. Toujours selon Sport, l’entourage du joueur estime néanmoins que Barcelone pousse pour le recruter, bien qu’aucune offre ferme n’ait été formulée et que les contacts avec son représentant sont restés superficiels. La décision du jeune Anglais est attendue dans les prochains jours, alors que la concurrence reste importante.