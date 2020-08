La drôle de condition pour que Lautaro Martinez débarque au FC Barcelone

Ce fut l'un des feuilletons du début de l'été en Espagne en Italie, mais très vite, la réalité - financière principalement - a repris le dessus. Le FC Barcelone avait ainsi bon espoir d'attirer Lautaro Martinez dans ses rangs. Le joueur avait une clause libératoire de 111 millions d'euros jusqu'à début juillet, mais les Blaugranas n'ont pas pu s'aligner dessus, et les propositions d'échange de joueurs ont toutes été refusées par l'Inter.

Mais visiblement, en Catalogne, on n'a toujours pas abdiqué. Le quotidien Mundo Deportivo en dit un peu plus sur ce dossier et explique que les Catalans passeront à l'action à une condition : que Luis Suarez quitte le club cet été. L'Uruguayen et l'Argentin ne sont effectivement pas vraiment compatibles actuellement. Premièrement, pour des raisons sportives évidentes, puisque l'Intériste n'accepterait pas d'être cantonné à un rôle de remplaçant.

Suarez ou Lautaro Martinez, le Barça doit trancher

Ensuite, viennent des raisons financières tout aussi importantes, qui obligeraient les dirigeants catalans à faire un choix entre les deux. Et si ce doute commence à s'installer dans la tête du staff et des dirigeants blaugranas, c'est parce qu'El Pistolero a une offre de la MLS sur la table, alors qu'un accord existe déjà avec l'attaquant de 22 ans du club lombard.

Un départ de Luis Suarez cet été est donc, bien que peu probable, envisageable. Même si on voit mal le Barça le pousser vers la porte, lui qui est le meilleur ami de Lionel Messi dans l'effectif. Et s'il venait bien à rester, nul doute qu'il resterait titulaire indiscutable. Tout porte donc à croire que ce dilemme se posera surtout l'an prochain, quand l'ancien des Reds aura atteint les 34 ans et que l'arrivée d'un remplaçant sera de plus en plus urgente. Mais qui sait, le mercato nous a déjà réservé de plus grosses surprises...