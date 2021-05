Christophe Galtier évoque ses prétendants

Hier soir, le LOSC a été sacré champion de France. Un succès auquel a participé Christophe Galtier, entraîneur des Dogues. Un technicien dont l'avenir est au coeur des débats, d'autant qu'il a de nombreuses sollicitations. Interrogé par RMC Sport, Galtier a fait un point sur son futur, confirmant que plusieurs écuries étaient bien à ses trousses.

«On en a parlé ce matin et hier, on est dans une période où on va célébrer, avec tout le monde. On va profiter de ces derniers instants. Il est prévu que l'on se voit en fin de journée ou demain. Je n'ai pas pris ma décision. J'ai été sollicité, je suis sollicité. Non, je n'ai pas pris ma décision. Il n'y a pas que deux intérêts (Lyon et Nice), le Napoli aussi, entre autres. Je ne les ai pas recalés (les dirigeants de Naples). J'aime bien la France. On a eu une discussion il y a deux mois avec le président, on a échangé sur la suite. On a parlé de l'avenir. Ces derniers temps, il n'y a plus eu de sujets de conversation sur l'avenir. Je pense qu'on se verra en fin de journée. Tout est possible, je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n'est pas prise, on va échanger, discuter, on verra».