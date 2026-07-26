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Atlético : le Barça ne lâchera pas plus de 100 M€ pour Julián Álvarez

Par Allan Brevi
1 min.
alvarez @Maxppp

Le FC Barcelone n’a bien évidemment pas abandonné l’idée de recruter Julián Álvarez pour prendre la succession de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid reste considéré comme la priorité du club catalan, qui avait formulé une offre estimée à 100 millions d’euros dès la fin du mois de mai. Malgré tout, le Barça ne compte pas entrer dans une surenchère et ne souhaite pas dépasser cette offre alors que les Colchoneros restent inflexibles concernant l’avenir de leur buteur.

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La situation ne provoque toutefois aucune inquiétude en interne selon Mundo Deportivo. Avec les arrivées d’Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, le Barça estime disposer déjà de nombreuses solutions offensives. Ferran Torres, Dani Olmo ou encore Raphinha peuvent également occuper le rôle de numéro 9, ce qui permet au club de ne pas recruter à tout prix. Hansi Flick apprécie toujours le profil de Julián Álvarez, mais la direction catalane préfère attendre une éventuelle évolution du dossier plutôt que de forcer une opération jugée très complexe. Le feuilleton est loin d’être terminé.

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