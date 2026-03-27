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La belle image de Vinicius Jr et Camavinga après Brésil-France

Par Tom Courel
1 min.
Brésil vs France @Maxppp
Brésil 1-2 France

La rencontre entre la France et le Brésil n’a finalement pas été spectaculaire comme l’attendaient certains supporters jeudi soir. Trois buts ont vu le jour, dans une ambiance assez calme, mais les Bleus ont tout de même réussi à vaincre la Seleçao (1-2). Si de nombreuses stars étaient présentes sur la pelouse, sans forcément briller, une image a particulièrement retenu l’attention après le coup de sifflet final. En effet, Vinícius Júnior et Eduardo Camavinga ont été aperçus assis côte à côte dans les couloirs du stade étasunien.

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WolfRMFC
These 2 cant live without each other 😂
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Assis et s’échangeant tranquillement quelques mots, les deux coéquipiers, adversaires le temps d’un soir, ont pu refaire le monde. Une scène qui illustre parfaitement le respect mutuel entre les deux joueurs du Real Madrid.

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