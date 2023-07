L’UNFP menace le PSG pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé en tribunes toute la saison ? C’est une solution clairement envisagée par le PSG dans le cas où le Bondynois venait à ne pas prolonger son contrat tout en refusant de partir cet été. Un moyen de pression colossal qui, aux dernières nouvelles, ne ferait pas peur au joueur, qui serait prêt à s’asseoir dans les gradins du Parc des Princes avant de partir libre fin juin 2024.

Seulement, de telles méthodes, en plus d’être questionnables d’un point de vue éthique, peuvent aussi valoir des sanctions au club de la capitale. Les médias espagnols expliquaient ce week-end qu’en cas de recours en justice, cette dernière donnerait sûrement raison à Mbappé, puisque les méthodes parisiennes iraient contre le droit des travailleurs. Dans le même temps, l’UNFP surveille de très près la situation. Dans un entretien accordé à RMC Sport, son président a même tenu un discours très ferme à l’encontre du club de la capitale.

« Des procédures seront mises en œuvre »

« C’est une guerre d’usure. La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut », a d’abord lancé Philippe Piat, avant d’adopter un ton un peu plus menaçant envers le PSG.

« Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s’agit d’un joueur pas très connu, on peut faire croire qu’il n’est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n’est pas possible de laisser croire que ce n’est pas pour des raisons de sanction. Le texte auquel je fais allusion prévoit des sanctions si un joueur est mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas sportives. Des procédures seront mises en œuvre », a-t-il ainsi conclu. Nasser al-Khelaïfi est prévenu…