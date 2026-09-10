LdC : la suite du calendrier du PSG avec deux gros rendez-vous

Après avoir parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions en écrasant le Slovan Bratislava (6-1), le PSG va rapidement changer de dimension. Les Parisiens enchaîneront désormais deux rendez-vous majeurs avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City, le mercredi 14 octobre, avant de recevoir le FC Barcelone, le mardi 20 octobre. Deux rencontres qui permettront de mieux situer le niveau du PSG face à des candidats au titre. Le choc contre le Barça aura également une saveur particulière pour Ferran Torres, qui retrouvera ses anciens coéquipiers catalans sous les couleurs parisiennes.

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Le calendrier restera ensuite particulièrement relevé pour les hommes de Luis Enrique. Paris devra encore affronter Villarreal, l’AS Rome, Aston Villa, Côme et Galatasaray lors de cette phase de Ligue. Après une première soirée largement maîtrisée face au Slovan Bratislava, le PSG entre donc désormais dans une séquence beaucoup plus exigeante, avec Manchester City puis Barcelone pour véritablement lancer sa campagne européenne.