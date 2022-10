PSG - ESTAC : Vitinha n'est pas satisfait malgré la victoire

Après la victoire compliquée des Parisiens contre Troyes, ce samedi soir (4-3), Vitinha s'est exprimé sur le contenu de la rencontre et n'a pas apprécié les erreurs défensives de son équipe.

«On a fait un match avec beaucoup d'erreurs, on aurait dû faire mieux, on a souffert et on a mal défendu. On a fait trop d'erreurs. Le système ? On doit être préparé à gagner des deux manières, ils étaient très bas, il fallait pénétrer le bloc, c'était compliqué, on a eu du mal avec cela. Mais on va encore travailler dessus», a-t-il expliqué sur Prime Video. Il faudra donc faire mieux défensivement avant le dernier match décisif contre la Juventus, pour une première place du groupe en Ligue des Champions.