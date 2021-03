Manchester United aurait pu recruter Erling Haaland en 2018 pour 3 M€

La suite après cette publicité

Auteur d’une nouvelle saison exceptionnelle (31 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), Erling Haaland a d’ores et déjà conquis le monde du football, qui est devenu sous le charme du buteur norvégien. Aujourd’hui courtisé par de nombreux très grands clubs européens, dont Manchester United, l’attaquant de Dortmund aurait pu signer à Old Trafford en 2018 contre 3 millions d’euros.

À l’époque, le jeune homme jouait pour Molde et était tout proche de rejoindre les Red Devils, mais le Mirror révèle qu’à cause d’un quiproquo avec les représentants du club norvégien, il avait finalement signé avec le RB Salzburg, le club avec lequel il s’est révélé au grand jour. Les Mancuniens sont désormais prêts à faire des folies pour recruter Erling Haaland pour un transfert qui approcherait les 100 millions d'euros.