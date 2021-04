Ligue des Champions, Manchester City : Kevin De Bruyne, le PSG en fait encore des cauchemars...

La suite après cette publicité

Le Paris SG accueille Manchester City ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Des retrouvailles entre le club de la capitale et Kevin De Bruyne (29 ans). Lors de leurs dernières rencontres, en 2016, le Belge, qui disputait là sa première saison avec les Citizens qui l'avaient recruté à Wolfsbourg à l'été 2015, avait fait très mal aux Rouge-et-Bleu. À l'époque, les deux écuries s'affrontaient en quart de finale de C1.

Le Diable Rouge avait ouvert le score à l'aller. Sur une remontée de balle de Fernandinho, le meneur de jeu, légèrement décalé côté droit, ajustait Kevin Trapp d'un tir rasant et puissant du droit (38e, 2-2). Au retour, l'ancien du KRC Genk trouvait une nouvelle fois le chemin des filets. Servi par Fernando (aujourd'hui à Séville), il envoyait une frappe enroulée du droit à l'entrée de la surface qui ne laissait aucune chance au gardien allemand (76e, 1-0).

Bourreau en 2016

Au sortir de cette rencontre, synonyme de qualification pour la première demi-finale de l'histoire du club en LdC, le natif de Drongen s'était offert une petite déclaration fracassante sur la prestation parisienne ce soir-là, alors que Laurent Blanc, l'entraîneur de l'époque, avait choisi d'aligner une défense à 5. «Paris, à part se passer la balle en défense… Nous n’avons pas été en danger», avait-il taclé, remuant le couteau dans la plaie.

La blessure était d'ailleurs à vif, puisque le PSG a très longtemps essayé d'attirer le jeune homme dans ses filets avant qu'il n'atterrisse à Manchester. « Le PSG, avec qui les premiers contacts remontent à plusieurs mois, le voulait vraiment. J’ai rencontré Olivier Létang (directeur sportif adjoint du club francilien à ce moment-là) à quelques reprises. On a d’abord envisagé le rôle éventuel de Kevin avant de parler chiffres. Leur priorité s’appelait Kevin De Bruyne et non Angel Di Maria », révélait son ex-représentant Patrick De Koster dans les colonnes de Sport/Foot Magazine en août 2015.

Transfert raté

Les Franciliens avaient même initié les premiers contacts avant le mercato de janvier 2015. «En football, tout peut se passer, mais je ne sais pas si, lors du mercato d'hiver, il y a une chance que Paris, le Bayern Munich ou Manchester City puisse convaincre Wolfsburg de le laisser partir. Wolfsbourg a toutes les cartes en main, Kevin a encore un contrat de quatre ans (jusqu'en juin 2019)», nous avait confié son agent de l'époque. La suite, on la connaît et, sous les ordres de Pep Guardiola depuis 2017, KDB est devenu une superstar du jeu.

Quand l'avenir du meilleur milieu de la saison 2019/20 pour l'UEFA a parfois semblé incertain à l'Etihad Stadium, les pensionnaires du Parc des Princes ont été cités parmi les écuries intéressées par son transfert. Des rumeurs qui ne devraient plus exister puisque ce dernier a tout récemment prolongé son bail avec les Skyblues jusqu'en juin 2025. Longtemps incertain pour une cheville douloureuse après un choc contre Chelsea en demi-finale de FA Cup, il sera bien là. Encore décisif en finale de Coupe de la Ligue contre Tottenham (1-0, a. p.), avec sa seizième offrande de la saison, KDB tentera à nouveau de jouer de mauvais tours au PSG.