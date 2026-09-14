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Bundesliga

Allemagne : déjà un gros coup dur pour Jürgen Klopp

Par Allan Brevi
1 min.
Assan Ouédraogo @Maxppp

Assan Ouédraogo pourrait manquer le premier rendez-vous de Jürgen Klopp à la tête de l’équipe d’Allemagne. Le milieu de terrain de 20 ans s’est de nouveau blessé à l’épaule lors de la large victoire du RB Leipzig contre Hambourg (5-0), ce dimanche. Titulaire au coup d’envoi, le jeune talent a dû quitter ses partenaires dès la 35e minute après un duel avec Albert Grønbæk. Un nouveau coup dur alors que Klopp doit dévoiler sa première liste avec la Mannschaft ce jeudi.

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La blessure inquiète particulièrement à Leipzig, puisqu’elle pourrait être liée à celle qui avait déjà éloigné Ouédraogo des terrains durant tout le mois d’août. « Je pense que c’est la même blessure. Ça ne s’annonce pas bien. Nous avons besoin de lui. C’est un talent incroyable, pour l’Allemagne et pour notre club », a expliqué Martin Demichelis, l’entraîneur du RB Leipzig. Le milieu, régulièrement freiné par les blessures depuis son arrivée au club en 2024, cumule déjà plus de 380 jours d’absence et pourrait cette fois encore être éloigné des terrains plusieurs semaines.

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