The Best 2022 : Mary Earps élue meilleure gardienne du monde

C’était attend et c’est désormais officiel : Mary Earps a remporté le trophée de meilleure gardienne de la saison, au cours de la cérémonie des FIFA-The Best 2022, organisée ce lundi soir à la salle Pleyel, dans le quartier des Champs-Elysées à Paris. La portière britannique a ainsi battu les deux autres candidates Christiane Endler (OL) et Ann-Katrin Berger (Chelsea).

Cadre de la sélection anglaise et de Manchester United, Earps a remporté cette saison l’EURO féminin 2022 avec son pays. Elle a disputé l’intégralité de toutes les rencontres des Lionesses durant la compétition, a préservé ses cages à quatre reprises et n’a encaissé que deux buts, ce qui lui a valu d’être nommée dans l’Équipe du tournoi. Récompense donc amplement méritée.

