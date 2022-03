SB29-OM : la réaction à chaud d'Arek Milik

Ce dimanche, l'OM est repassé dauphin du PSG en Ligue 1 en allant s'imposer largement sur la pelouse du Stade Brestois 29 (4-1), en clôture de la 28ème journée du championnat de France. Amine Harit, élu homme du match par notre rédaction, a réalisé un grand match. Mais Arkadiusz Milik, une nouvelle fois titulaire sur le front de l'attaque marseillaise, a encore été décisif (1 but, 1 passe décisive). Il n'a pas caché sa joie à l'issue de la rencontre, au micro de Prime Video, même s'il a insisté sur le fait que tout n'était pas parfait.

« Nous avons signé une victoire très importante, c’était important de faire une série de victoires. Ce sont des points précieux. La soirée n’est pas parfaite mais l’essentiel est là, même s’il faut encore progresser sur certains points. On doit encore continuer comme ça en s’améliorant. Le prochain match contre Nice ? Ce sera très important oui, on sera à la maison et on va tout faire pour gagner. Mais il y a le match à Bâle d’abord. Personnellement je suis content quand je joue, je suis content de pouvoir enchainer. J’ai confiance. Mais l’équipe est la plus importante. » Le message est clair.