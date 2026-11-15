Amical : l’US Créteil trolle l’équipe de France U18

C’est une défaite pour le moins inattendue qu’a concédée l’équipe de France U18 ce samedi à Clairefontaine. Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde U17, qui débutera la semaine prochaine au Qatar, la sélection tricolore disputait une rencontre amicale face à l’US Créteil. Mais les Bleuets ont finalement dû s’incliner sur la plus petite des marges (0-1), face à une formation cristolienne qui s’est offert un joli coup de projecteur en venant à bout des jeunes internationaux français.

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Forcément ravie de ce succès, l’US Créteil n’a pas manqué de savourer cette victoire sur ses réseaux sociaux, avec une pointe d’humour. Après avoir remercié l’INF Clairefontaine pour son accueil et souhaité bonne chance aux joueurs français pour leur prochain Mondial, le club francilien s’est fendu d’une petite pique amusante : « Y’a des gens qui pensent qu’une équipe nationale peut affronter un club que sur FIFA ».