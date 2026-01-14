Manchester City : les débuts canons de la recrue Antoine Semenyo

Beaucoup se demandaient pourquoi Manchester City avait lâché 75 M€ pour recruter Antoine Semenyo (Bournemouth), un attaquant de côté, alors que les Cityzens possèdent déjà des éléments tels que Foden, Cherki, Doku et Savinho. Pourquoi ne pas avoir engagé un attaquant du profil d’Haaland pour soulager le Norvégien ? Face à ces interrogations, Pep Guardiola avait expliqué le choix de signer le joueur des Cherries en assurant que son club avait recruté une pépite.

«Nous le suivons depuis quelques années. Nous l’avons suivi pendant longtemps et, au final, compte tenu de la situation que nous avons en attaque avec les ailiers, nous avons trois joueurs spécifiques, Oscar (Bobb), Savinho et Jeremy (Doku), donc nous devons nous renforcer pour les années à venir et c’est pourquoi le club a fait le geste de le recruter, à l’âge idéal - 25, 26 ans. Les meilleures années sont donc à venir. Il faut comprendre qu’il ne vient pas ici pour un, deux ou trois matchs, il vient pour plusieurs années, donc il a tout le temps devant lui. Je sais que c’est un gars exceptionnel que nous avons là», avait déclaré l’Espagnol le 9 janvier dernier.

2 buts et 1 passe décisive en 2 matches

Depuis, Semenyo lui a entièrement donné raison. Après avoir bouclé une première moitié de saison réussie avec les Cherries (10 buts, 3 passes décisives en 21 matches), le joueur de 26 ans réalise des débuts canons avec sa nouvelle équipe. Après avoir marqué et délivré une passe décisive face à Exeter en FA Cup (10-1), Semenyo a marqué hier soir en demi-finale de la Carabao Cup contre Newcastle (2-0), aidant Manchester City à se qualifier pour la finale. le Ghanéen aurait même pu s’offrir un doublé sans une décision controversée de la VAR. Interrogé à l’issue du match, Pep Guardiola a logiquement fait l’éloge de sa recrue. «Nous savons que Bournemouth a fait un travail incroyable avec lui et chaque fois que le ballon lui parvient, il est toujours là.» De son côté, Semenyo a confié au micro de Skysports qu’il profitait de ses débuts réussis chez les Cityzens.

«Le match était difficile aujourd’hui (hier, ndlr), mais nous savions que si nous nous accrochions, nous aurions des occasions. J’étais bien placé pour marquer et nous avons gagné, donc je suis content. L’environnement ici (à Manchester City, ndlr) est parfait. Tout le monde est confiant et veut donner le meilleur de soi-même. Je me suis intégré et ils m’ont aidé à prendre confiance et m’ont fait sentir le bienvenu. Ça a été intense, mais j’ai beaucoup apprécié jusqu’à présent. J’apprends très vite et j’aime ça. Je profite simplement de la confiance que j’ai acquise à Bournemouth et je joue avec le sourire. Je savoure chaque instant. Le deuxième but aurait dû être validé. L’arbitre est venu me parler et m’a expliqué ce qui se passait. C’est comme ça». Décisif dans un stade compliqué comme Saint James’ Park, Antoine Semenyo peut désormais rêver de briller lors du derby de Manchester samedi prochain à Old Trafford.