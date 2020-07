Vente OM : Mohamed Ajroudi promet encore des stars

Lors de ses premières sorties médiatiques, Mohamed Ayachi Ajroudi avait envoyé du lourd. Candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires franco-tunisien avait annoncé rêver de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo pour son projet. Depuis, Mourad Boudjellal est venu tempérer ces propos. Mais l’ambition d’Ajroudi pour monter une belle équipe à Marseille reste intacte. Ce dernier a d’ailleurs rappelé qu’il comptait bien ramener des stars.

« Il faut amener des stars du football. On veut rêver. Je remercie Dieu car jusqu’à maintenant, j’ai réalisé mes rêves. (…) La majorité serait des enfants de la région. (…) On veut investir dans le club. On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu’il faut. On n’a pas défini de montant. Qui a sorti la somme de 700 millions ? Personne dans notre équipe. On veut faire un club qui gagne. (…) On a des spécialistes qui vont définir quel type de recrutement on devrait faire. On va établir un programme et eux indiqueront la marche à suivre. », a-t-il déclaré à La Provence.