Équipe de France : les dessous de la convocation surprise de Saël Kumbedi

Le forfait de Pierre Kalulu a fait un heureux. Zinedine Zidane n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver le remplaçant du Turinois en allant piocher du côté des Espoirs. Le sélectionneur a convoqué Saël Kumbedi, qui profite donc de la blessure de Kalulu mais aussi celle de Jules Koundé (FC Barcelone). Il sera mis en concurrence avec Malo Gusto, qui a lui aussi une belle carte à jouer après avoir été écarté lors du premier rassemblement. Pour Kumbedi, la surprise est de taille car le latéral droit évolue… en 2e division allemande.

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Il est le premier joueur à être appelé chez les Bleus en étant au second échelon depuis David Trezeguet avec la Juventus en 2007. La Vieille Dame évoluait alors en Serie B. Kumbedi porte quant à lui le maillot de Wolfsbourg, où il a débarqué en janvier dernier en provenance de l’OL contre 6 M€. Le club allemand était encore en Bundesliga mais la fin de saison lui a été fatale, avec une relégation après des barrages perdus face à Paderborn. Il n’a pas complètement disparu des radars puisque Gérald Baticle l’a convoqué en octobre, puis à nouveau en novembre.

Zidane : «Je peux même regarder un match de deuxième division»

Il est présent dans le giron fédéral et Zidane ne l’a pas convoqué au hasard. L’ancien numéro 10 suit son parcours week-end après week-end. «Un sélectionneur regarde beaucoup de matchs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, expliquait-il à Téléfoot ce week-end. Je regarde tous mes joueurs, donc cela fait beaucoup. Et parfois, je les regarde à nouveau. Parce que j’ai besoin de voir autre chose, dans les détails. Mais c’est normal. Je peux même regarder un match de deuxième division, et d’ailleurs, c’est ce que je fais de temps en temps.»

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Lors du premier rassemblement, le sélectionneur est même allé voir les Espoirs à Clairefontaine pour leur transmettre un message. «Je voulais vous saluer et surtout vous souhaiter la bienvenue. Je sais que vous avez bien bossé. Le château n’est pas très loin et c’est votre prochaine étape. Il faut travailler pour que vous soyez le plus proche possible du château. Je sais que vous travaillez bien en club, mais l’équipe de France, c’est quand même l’équipe de France. Moi, je vais vous suivre de toute façon, un peu tous.» Kumbedi avait été passeur décisif contre la Suisse (7-1).

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Comprenez-vous l'appel de Saël Kumbedi en équipe de France ? OUI : il est spécialiste du poste de latéral droit et évolue avec les Espoirs NON : il évolue à un niveau trop bas, en D2 allemande, pour être sélectionné en Bleu Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’ancien Lyonnais et le sélectionneur se connaissent déjà un peu. «Je l’avais déjà côtoyé avant, il était venu donner des conseils parce que je jouais avec son fils Elyaz. Mais là, être coaché par Zidane, c’est quelque chose de formidable», expliquait le nouvel appelé chez les A. Il est désormais dans le grand bain, lui qui voit cette convocation comme un rêve mais «pas une finalité.» Il aura des minutes face à l’Italie (12 novembre) et plus probablement contre la Turquie (15 novembre) en Ligue des Nations pour étrenner son nouveau costume d’international français.