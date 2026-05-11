«Je suis qu’un Espoir» : Désiré Doué ne veut pas s’extasier aux Trophées UNFP 2026

Déjà récompensé l’an passé, Désiré Doué conserve son trophée de meilleur espoir lors de cette cérémonie de l’UNFP. Une distinction qui confirme l’ascension fulgurante du jeune joueur du Paris Saint-Germain, devenu cette saison l’un des visages forts du championnat grâce à sa régularité, son impact offensif et sa maturité malgré son jeune âge. Très souriant au moment de recevoir son trophée, le Parisien a livré une longue déclaration avec ambition, gratitude et focus déjà tourné vers la fin de saison encore très chargée du PSG :

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«Je suis encore un espoir. Je suis très content de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat qui est très relevé. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents, mais aussi beaucoup de très bons joueurs. Et je pense qu’être nommé dans une catégorie, c’est déjà très bien. Après, bien sûr que j’ai de l’ambition et mon objectif, c’est d’aller chercher encore d’autres trophées, d’abord collectifs, et les trophées individuels viendront après, je pense. Mais la régularité, la constance, le travail au quotidien, je pense que de là découleront tous les autres, tous les autres bons aspects. Je suis épanoui et depuis longtemps, même dans les mois où je marquais un peu moins, j’étais toujours très heureux, très content de jouer au football premièrement. Je m’épanouis ici au Paris Saint-Germain. Je suis très content. On a une fin de saison excitante. On aura une finale de Ligue des champions à jouer, deux matchs qui restent en Ligue 1 aussi».