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Matchs Amicaux

L’équipe de France clôture parfaitement sa tournée américaine : les réseaux s’enflamment

Par Arthur Leopole
1 min.
Colombie 1-3 France

Après leur victoire face au Brésil (1-2), l’équipe de France retrouvait les terrains pour conclure sa tournée américaine face à la Colombie. Un deuxième match amical pour confirmer les bonnes impressions laissées contre la Seleção et continuer à préparer la Coupe du monde 2026. Et une chose est sûre, les hommes de Didier Deschamps ont répondu présent. Avec une équipe largement remaniée, les Bleus se sont imposés face aux Colombiens au terme d’une prestation très aboutie (1-3). Désiré Doué s’est offert un doublé, Marcus Thuram a retrouvé le chemin des filets en sélection, et la France a globalement maîtrisé son sujet du début à la fin. Mais au-delà du résultat, ce sont surtout certaines performances individuelles qui ont fait parler, notamment celles des joueurs offensifs, très en vue pendant cette tournée américaine. Sur les réseaux, beaucoup d’internautes réagissent déjà à cette rencontre, alors que le Mondial approche à grands pas et que chaque performance peut faire gagner ou perdre des places dans la liste de Didier Deschamps.

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