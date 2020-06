Bayern Munich : Hansi Flick dévoile sa priorité pour le mercato

Le Bayern file tout droit vers un nouveau titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois possèdent 7 points d'avance sur son dauphin le Borussia Dortmund à seulement 4 journées de la fin du championnat. Le rekordmeister peut d'ores et déjà se tourner vers le mercato. Et alors qu'Alexander Nübel a déjà été recruté, Hansi Flick s'est exprimé dans Bild et sait déjà ce dont il a besoin pour le futur : un joueur de couloir, si possible un ailier.

«Si je devais maintenant nommer un poste, je dirais les couloirs, que ce soit en tant que latéral ou ailier. Pour le moment, nous avons trois ailiers (Coman, Gnabry, Perisic) dans notre équipe et ce n'est peut-être pas assez sur toute une saison. Nous en avons parlé et Hasan Salihamidzic (le directeur sportif) connaît la situation.» Il n'en faudra pas plus pour rouvrir le dossier Leroy Sané, dont le nom est cité avec beaucoup d'insistance du côté de la Bavière depuis un an.