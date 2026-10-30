« 26 matchs de merde » : Facundo Medina fracasse son aventure à l’OM

Facundo Medina n’aura passé qu’une seule saison à l’Olympique de Marseille, mais son passage dans la cité phocéenne ne semble pas lui laisser que des bons souvenirs. Désormais joueur du Bayer Leverkusen après son transfert de 25 millions d’euros, le défenseur argentin va retrouver ses anciens coéquipiers jeudi, à l’occasion de la rencontre de Ligue Europa (21 heures) entre les deux formations. Interrogé sur ses 26 apparitions sous le maillot olympien, l’ancien Lensois n’a d’ailleurs pas mâché ses mots : « 26 matchs de merde. Je n’ai rien fait », a-t-il lâché dans un entretien accordé à Canal+.

La suite après cette publicité

Malgré cette sortie particulièrement cash, Medina s’est montré enthousiaste à l’idée de retrouver plusieurs visages familiers. « Ça va être spécial, je vais revoir mes coéquipiers et mes amis. Je suis excité », a-t-il confié. Un rendez-vous forcément particulier pour le défenseur de 27 ans, qui retrouvera l’OM quelques mois seulement après son départ, cette fois sous les couleurs du club allemand.