Manchester City - Arsenal : les compositions officielles

C’est le choc le plus attendu de la saison en Europe. Ce mercredi soir à l’Etihad Stadium, le titre de Premier League se joue probablement entre Manchester City (70 points) et Arsenal (75) dans cette 33e journée. Mais les deux équipes n’abordent pas cette finale avec le même état de forme : les Citizens restent sur six succès consécutifs en championnat et douze à domicile toutes compétitions confondues tandis que les Gunners ont concédé trois matches nuls de suite en championnat. En cas de succès, les hommes de Pep Guardiola, qui comptent deux matches de retard, reviendraient à deux petites longueurs des hommes de Mikel Arteta. Qui de Manchester City ou d’Arsenal touchera du bout des doigts le sacre ? La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h..

Pour ce choc, Pep Guardiola reconduit son système mis en place cette saison - 4-3-3 en phase défensive et 3-2-2-3 en phase offensive- décide de titulariser Kyle Walker en défense en l’absence de Nathan Aké. John Stones tiendra son rôle de latéral droit/double pivot aux côtés de Rodri. Auteur d’un triplé en FA Cup face à Sheffield United le week-end passé, Riyad Mahrez démarre sur le banc. Jack Grealish et Bernardo Silva accompagneront donc Erling Haaland, seul en pointe.

En face, Mikel Arteta aligne son 4-3-3 classique. Le Français William Saliba est encore trop juste pour jouer cette rencontre et Rob Holding débute donc aux côtés de Gabriel en défense centrale. Ben White et Oleksandr Zinchenko, ancien de City, sont sans surprise les latéraux londoniens du soir. Thomas Partey, Martin Odegaard et Granit Xhaka, malade lors du dernier match contre Southampton (3-3), forment le trio dans l’entrejeu. Enfin, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli tenteront d’alimenter Gabriel Jesus, ancien Citizen également, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias - Stones, Rodri - De Bruyne, Gündogan - B.Silva, Haaland, Grealish

Arsenal : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli

