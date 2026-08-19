Ligue 1 : la rencontre PSG-Rennes au Parc des Princes est en grand danger !

La Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end avec, dès la première journée, une affiche particulièrement attendue entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Programmé dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes, ce rendez-vous doit lancer la nouvelle saison du championnat avec un premier choc pour le club de la capitale. Après un exercice une nouvelle fois marqué par de grandes ambitions, le PSG entend immédiatement donner le ton et ne veut surtout pas laisser s’installer le moindre doute. Les Parisiens viennent toutefois de connaître une première désillusion avec leur défaite face au RC Lens dimanche dernier lors du Trophée des Champions. Battu dans cette deuxième rencontre officielle de la saison après la Supercoupe d’Europe, le champion de France souhaite rapidement réagir et lancer sa campagne de Ligue 1 sur une note positive. Face à Rennes, les hommes de Luis Enrique auront ainsi l’occasion de remettre les pendules à l’heure et de retrouver une dynamique victorieuse dès leur entrée en lice dans le championnat.

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Mais cette première affiche de la saison pourrait finalement connaître un scénario totalement inattendu. Alors que tout était initialement prévu pour que le PSG accueille Rennes dans son antre parisien dimanche soir, la tenue de la rencontre au Parc des Princes est sérieusement compromise. Selon les informations d’ICI Armorique, confirmées par RMC Sport, la pelouse parisienne se trouve dans un état particulièrement préoccupant à quelques jours seulement du rendez-vous. La forte chaleur qui a touché la capitale a lourdement affecté le terrain et sa dégradation pourrait empêcher la tenue d’un match de Ligue 1 dans des conditions jugées satisfaisantes. Une situation forcément problématique pour le PSG, qui doit trouver une solution à quelques jours de la reprise du championnat. Le contexte est d’autant plus délicat que cette rencontre doit constituer le premier prime premium de la saison sur Ligue 1+, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Le club parisien ne souhaite évidemment pas prendre le moindre risque avec son terrain, tandis que la Ligue doit également s’assurer que les conditions permettent aux deux équipes d’évoluer normalement. La question du lieu de la rencontre est au cœur des discussions, alors que le calendrier ne laisse que très peu de marge de manœuvre.

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Un match délocalisé à Rennes ?

Plusieurs scénarios sont actuellement étudiés pour permettre à cette affiche de se jouer malgré l’état de la pelouse parisienne. La première possibilité consisterait à reporter purement et simplement PSG-Rennes à une date ultérieure, mais cette solution apparaît forcément contraignante dans un calendrier déjà particulièrement chargé. Une autre option, beaucoup plus spectaculaire, est envisagée avec l’inversion de la rencontre. D’après ICI Armorique, des discussions sont en cours entre les deux clubs et les autorités afin que le match puisse finalement se disputer au Roazhon Park dimanche soir à 20h45. Rennes accueillerait alors le PSG pour ce qui devait initialement être le premier déplacement de la saison des Bretons, tandis que le match retour serait organisé au Parc des Princes à une date ultérieure. Cette hypothèse permettrait de préserver la date et l’horaire du rendez-vous tout en évitant une rencontre sur une pelouse parisienne considérée comme trop dégradée. Elle impliquerait toutefois une importante réorganisation logistique à seulement quelques jours du coup d’envoi, notamment pour les supporters, les dispositifs de sécurité, la billetterie et l’organisation télévisuelle.

La pelouse du Parc des Princes n'est en effet pas très très jolie…



Vidéo datant d'hier 18/09.

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📽 : @Journalrennais https://t.co/tRbDZpvB0I pic.twitter.com/uQnm5Mcjpj — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) August 19, 2026

La décision finale ne dépend toutefois pas uniquement des clubs. Saisie par le Paris Saint-Germain, la commission des compétitions de la LFP doit se pencher sur le dossier et statuer sur le sort de cette rencontre. L’instance, indépendante, devra notamment évaluer l’état réel de la pelouse du Parc des Princes et déterminer si celle-ci permet ou non d’accueillir la rencontre dans des conditions conformes aux exigences du championnat. Si le terrain est considéré comme impraticable, deux grandes options resteront alors sur la table avec un report ou une inversion au Roazhon Park. Cette dernière solution serait évidemment pour le moins inhabituelle, mais elle permettrait de conserver le match dimanche soir et d’éviter une reprogrammation dans un calendrier déjà dense. Le PSG-Rennes pourrait ainsi ne jamais avoir lieu au Parc des Princes comme prévu et finalement prendre la direction de la Bretagne. Une décision de la LFP est attendue pour déterminer si le premier grand rendez-vous de la saison parisienne se jouera finalement à domicile ou sur la pelouse du Roazhon Park, alors que la préfecture d’Ille-et-Vilaine doit aussi communiquer.