Le Paris FC s’offre le joli coup Lassine Sinayoko

C’est l’an 2 du projet Paris FC en Ligue 1. Le club francilien qui était promu la saison dernière avait obtenu la onzième place et un maintien tranquille. Ambitieux et voulant se rapprocher des places européennes, le Paris FC a mis les petits plats dans les grands. Déjà sur le banc avec la nomination de Liam Rosenior. Ancien coach de Strasbourg et de Chelsea, l’Anglais tentera d’impulser un nouveau souffle au club francilien.

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De plus, le Paris FC a déjà enregistré plusieurs recrues. Emmanuel Mbemba (Paris Saint-Germain) est arrivé libre, tandis que Pablo Pagis (Lorient), Diego Coppola (Brighton) et Patrick Zabi (Stade de Reims) sont arrivés également pour un montant total de 58 millions d’euros. Voulant encore s’améliorer, le club parisien a poussé pour une nouvelle recrue en attaque et s’est tourné sur la piste menant à Lassine Sinayoko.

Auxerre a accepté son départ

L’attaquant malien de 26 ans qui sort de plusieurs saisons pleines avec son club formateur reste sur un exercice de qualité avec le club bourguignon. En 32 matches la saison dernière, il a marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives. Particulièrement décisif dans la dernière ligne droite, il disposait d’un an de contrat avec l’AJ Auxerre qui a accepté son départ pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d’euros. Le joueur a paraphé un contrat jusqu’en 2029.

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𝑳𝒂𝒔𝒔𝒊𝒏𝒆 𝑺𝒊𝒏𝒂𝒚𝒐𝒌𝒐 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 💙



Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant malien, en provenance de l’@AJA, jusqu’en 2029 ✍️



🗞️ https://t.co/bSxXpUpkLC pic.twitter.com/JfIModc3mk — Paris FC (@ParisFC) July 21, 2026

«Le Paris FC a le plaisir d’annoncer la signature du joueur international malien Lassine Sinayoko. L’attaquant de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2029, en provenance de l’AJ Auxerre», peut-on lire dans le communiqué du Paris FC.