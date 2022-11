Les nouvelles annonces du PDG de la Super League

Fraichement nommé PDG de la société promotrice de la Super League, A22 Sports, Bernd Reichart a du pain sur la planche. Chargé de développer le projet mal né du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus, l’Allemand ne cesse de faire face à des critiques acerbes de la part de l’UEFA. La dernière réunion entre A22 Sports et l’instance dirigeante du football européen s’est d’ailleurs soldée par une nouvelle campagne médiatique plutôt violente contre la Super League.

La suite après cette publicité

« Malheureusement, comme nous l'avons vu hier lors de notre réunion avec A22, qui deviendra peut-être A23 ou A24 bientôt, une nouvelle version chaque année, des personnes sont toujours en train de réécrire l'histoire et diviser le football avec des relations publiques et des « power points. Pour être honnête, je suis triste pour eux, car ils ont prouvé qu'ils ne comprennent ni le football ni son écosystème », avait d’ailleurs déclaré le président de l’ECA (l’association des clubs européens), Nasser Al-Khelaïfi.

Pas de quoi convaincre Bernd Reichart de baisser les bras. Ce dernier a d’ailleurs accordé une interview au journal catalan Sport pour faire le point sur ce dossier. Juridiquement, tout pourrait se décanter au printemps 2023. « Le 15 décembre, l'avocat général de la Cour de Luxembourg rendra un rapport non contraignant sur le monopole de l'UEFA sur l'organisation du football interclubs. La décision de la Cour est attendue au printemps de l'année prochaine. »

La Super League est bien vivante

Ensuite, Reichart l’assure : plusieurs clubs sont disposés à écouter son discours. « De plus en plus de clubs sont convaincus que le football européen a besoin d'être réformé. Le dialogue est engagé et c'est passionnant d'essayer d'apporter des solutions extérieures au système », a-t-il indiqué, en ajoutant que le retour des formations de Premier League dans ce projet sera cependant essentiel si la Super League veut vraiment voir le jour. « Il est important qu'ils fassent partie du dialogue que nous avons ouvert. La Premier League peut servir d'exemple à certains égards. Elle parvient à proposer chaque semaine des matchs d'un maximum d'intérêt et c'est une compétition gérée par les clubs eux-mêmes. »

Pour ce qui est du format de la compétition, Reichart a rappelé qu’aucune équipe n’aura de place assurée. En revanche, le format de la compétition n’a pas encore été décidé. « Pas encore. Nous avons une base et nous recueillons des idées. Chaque jour, je reçois de nombreuses questions et propositions de fans, de journalistes... Il faudra attendre la décision au Luxembourg (le printemps prochain) et ensuite les choses commenceront à se définir. Mais la Super League est bien vivante, même si certains veulent la tuer, elle est bien vivante à tous les niveaux. C'est une des conclusions que j'ai tirées de la réunion de Nyon où j'ai pu m'asseoir devant 35 personnes qui représentaient le statu quo existant. » c’est dit !