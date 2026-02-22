SPL
Al Hilal : le geste cinglant de Karim Benzema avec Houssem Aouar
1 min.
@Maxppp
Quelques semaines après son transfert chez Al-Hilal, Karim Benzema retrouvait son ancien club Al-Ittihad samedi pour la 23e journée de Saudi Pro League. Le match avait pourtant bien débuté pour Al-Hilal avec l’ouverture du score rapide de Malcolm (5e, 1-0), avant que l’expulsion d’Hassan Kadesh ne mette Al-Ittihad en infériorité numérique.
SPL 🇸🇦 @ActuSPL – 18:43
🚨Après le match d’hier contre son ancien club Al Ittihad, Karim Benzema a arrêté de suivre Houssem Aouar sur Instagram ! ❌Voir sur X
(@IttiMania)
(@IttiMania)
Mais c’est Houssem Aouar, autre ex-Lyonnais qui a permis à Al-Ittihad d’égaliser (53e, 1-1), frustrant les champions en titre. Quelques heures après cette rencontre intense, Karim Benzema a choqué ses abonnés en arrêtant de suivre Aouar sur Instagram. Un geste discret mais révélateur de la tension autour de ce duel entre anciens coéquipiers.
