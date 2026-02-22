Menu Rechercher
Commenter 2
SPL

Al Hilal : le geste cinglant de Karim Benzema avec Houssem Aouar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Karim Benzema, lors de sa présentation à Al-Ittihad @Maxppp
Al Hilal 1-1 Ittihad

Quelques semaines après son transfert chez Al-Hilal, Karim Benzema retrouvait son ancien club Al-Ittihad samedi pour la 23e journée de Saudi Pro League. Le match avait pourtant bien débuté pour Al-Hilal avec l’ouverture du score rapide de Malcolm (5e, 1-0), avant que l’expulsion d’Hassan Kadesh ne mette Al-Ittihad en infériorité numérique.

La suite après cette publicité
SPL 🇸🇦
🚨Après le match d’hier contre son ancien club Al Ittihad, Karim Benzema a arrêté de suivre Houssem Aouar sur Instagram ! ❌

(@IttiMania)
Voir sur X

Mais c’est Houssem Aouar, autre ex-Lyonnais qui a permis à Al-Ittihad d’égaliser (53e, 1-1), frustrant les champions en titre. Quelques heures après cette rencontre intense, Karim Benzema a choqué ses abonnés en arrêtant de suivre Aouar sur Instagram. Un geste discret mais révélateur de la tension autour de ce duel entre anciens coéquipiers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Al Hilal
Houssem Aouar
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Al Hilal Logo Al Hilal
Houssem Aouar Houssem Aouar
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier