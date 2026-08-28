Manchester City s’active pour le retour de Julian Alvarez !

L’avenir de Julián Álvarez est le feuilleton de l’été sur le marché des transferts. Désireux de rejoindre le FC Barcelone depuis des semaines, l’attaquant argentin se heurte au refus catégorique de la direction de l’Atlético de Madrid de négocier avec le club catalan. Après trois jours d’absence au centre d’entraînement des Matelassiers, le joueur est finalement revenu ce vendredi pour s’entraîner individuellement. Sifflé par ses supporters et conscient que la piste barcelonaise est bloquée, le buteur de 26 ans sait que la Premier League représente sa seule alternative pour fuir Madrid dans les prochains jours.

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De son côté, Diego Simeone tente de calmer le jeu avec son joueur tout en se conformant à la ferme position de sa direction. En conférence de presse avant le déplacement à Séville, l’entraîneur des Colchoneros a confirmé que son compatriote ne ferait pas partie du groupe. Le Cholo a refusé tout reproche public envers son joueur, préférant tenir un discours rassembleur et affirmant espérer pouvoir s’appuyer à nouveau sur lui sur le terrain dès que possible.

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Manchester City envisagerait le retour de Julian Alvarez

C’est dans ce contexte d’incertitude tendu que surgit un nouvel acteur inattendu. Selon les informations dévoilées par Marca, Manchester City est venu aux nouvelles auprès de l’Atlético de Madrid ces dernières heures pour envisager un retour sous forme de prêt. Le club anglais cherche à combler les départs récents de Savinho et d’Omar Marmoush pour Tottenham qui ont affaibli son secteur offensif. Une situation cocasse quand on sait que l’Argentin avait quitté les Citizens il y a deux ans pour échapper à l’ombre d’Erling Haaland.

Toutefois, Marca précise qu’il s’agit pour l’instant d’une simple prise d’informations et non d’une négociation officielle. Manchester City fait face aux mêmes blocages qu’Arsenal sur le cas Alvarez. D’après nos confrères ibériques, le désintérêt du joueur pour un retour en Angleterre est réel et l’exigence financière de l’Atlético freinent une éventuelle opération. Les Colchoneros réclament au moins 150 millions d’euros et pourraient écouter l’offre en cas d’inclusion d’un avant-centre dans l’opération. Dans ce dossier qui est devenu le tube de l’été, le dénouement est proche…