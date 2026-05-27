Commission de discipline : Nantes sanctionné mais le 0-0 entériné contre Toulouse

Nantes est désormais fixé. Dix jours après l’arrêt de la rencontre opposant les Canaris à Toulouse, la Commission de discipline de la LFP a tranché. Malgré l’envahissement de terrain de supporters nantais ayant entraîné l’arrêt définitif du match, le résultat acquis sur le terrain (0-0) est bel et bien maintenu. En revanche, Nantes écope d’un match ferme à huis clos et de la fermeture pour deux matchs ferme de la tribune Loire. Toujours est-il que les Nantais s’en sortent bien puisque les supporters redoutaient de voir leur club commencer leur saison de Ligue 2 avec des points en moins…

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En ce qui concerne les autres sanctions, l’OM écope de la fermeture partielle pour un match avec sursis de la tribune Sud du Stade Vélodrome suite à l’usage d’engins pyrotechniques de supporters face à Rennes (34e journée). Rennes est sanctionné de la fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Groupe Rose suite à l’usage massif d’engins pyrotechniques entrainant une interruption de la rencontre face au Paris FC (33e journée). Metz écope de la fermeture pour un match ferme et un avec sursis de la tribune Ouest de Saint-Symphorien pour les incidents face à Lorient (34e journée), tandis que Lorient écope de la fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Sud B&B Hôtels pour les incidents face au Havre (34e journée).

Le communiqué complet :

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Nantes – Toulouse FC du dimanche 17 mai 2026.

Comportement des supporters du FC Nantes : usage et jets d’engins pyrotechniques et envahissement du terrain entraînant un arrêt définitif de la rencontre.

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Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-0).

Par ailleurs, la Commission prononce la sanction suivante :

Un match ferme à huis clos du stade de la Beaujoire, suivi de la fermeture pour deux matchs ferme de la tribune Loire.

La décision prend effet immédiatement.

EXCLUSIONS

LIGUE 2 BKT

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 2 juin 2026.

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Abdoulaye KANTE (AS Saint-Étienne)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

33e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Rennais FC – Paris FC du dimanche 10 mai 2026.

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage massif d’engins pyrotechniques entraînant une interruption de la rencontre.

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Fermeture partielle pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Groupe Rose du Roazhon Park.

La sanction prend effet immédiatement.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – FC Lorient du dimanche 10 mai 2026.

Comportement des supporters du FC Metz : coups de sifflet, usage et jets d’engins pyrotechniques entraînant deux interruptions temporaires de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Ouest du Stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet immédiatement.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Lorient – Le Havre AC du dimanche 17 mai 2026.

Comportement des supporters du FC Lorient : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Sud B&B Hôtels.

La sanction prend effet immédiatement.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Stade Rennais FC du dimanche 17 mai 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match avec sursis de la tribune Sud du Stade Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement.