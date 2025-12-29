Manchester City a trouvé un accord avec un gros concurrent pour Rayan Cherki

« Il y a des moments où je lui crie dessus et des moments où je veux l’embrasser. On a vraiment une relation ambivalente. Je veux lui permettre d’exprimer son incroyable talent ». Tels étaient les propos de Pep Guardiola sur Rayan Cherki ce week-end, après la nouvelle belle performance de l’international tricolore, auteur d’un but et d’une passe décisive lors du succès des Cityzens sur la pelouse de Nottingham Forest (2-1), étant ainsi le principal artisan de la victoire de son équipe.

Pour sa quatrième titularisation de suite avec les Skyblues, le joueur formé à l’OL a donc encore marqué les esprits, et en Angleterre, l’enflammade est totale. Quelques mois après son arrivée, Rayan Cherki est clairement considéré comme une des stars du championnat britannique. The Athletic révélait même après ce match de Manchester City que l’international tricolore est le joueur qui a créé le plus d’occasions de buts en Premier League cette saison.

Un des joueurs les plus cotés du championnat

Mais on le sait, dans les gros clubs, difficile de se reposer sur ses lauriers et sur ses acquis. Pep Guardiola est d’ailleurs un entraîneur qui souhaite instaurer un climat de concurrence permanent dans son vestiaire, et petite série de mauvaises prestations couplées à de bonnes performances d’un autre joueur peuvent rapidement sortir un joueur du onze titulaire, quel que soit son statut. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le coach catalan veut encore recruter cet hiver, et ces derniers jours, un nom a pris de l’ampleur : celui d’Antoine Semenyo, la star de Bournemouth. Un sérieux concurrent pour Rayan Cherki, comme expliqué dans nos colonnes la semaine dernière, mais aussi pour les autres joueurs offensifs de l’équipe, Semenyo étant capable de jouer sur les deux flancs.

Et selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre les dirigeants de Manchester City et l’ailier ghanéen de 25 ans, auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres de Premier League cette saison. Pas forcément surprenant, puisque c’était la tendance, et le joueur priorisait les Skyblues devant les autres clubs intéressés comme Liverpool. Reste désormais à s’entendre avec Bournemouth, et les Cityzens espèrent conclure le deal avec les Cherries cette semaine. Les Mancuniens veulent donc négocier en dessous de la clause libératoire du joueur, estimée à 75 millions d’euros jusqu’au 10 janvier.