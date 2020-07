CdL, PSG : Leandro Paredes veut un OL au top

Après avoir remporté la Coupe de France face à Saint-Étienne (1-0), le Paris Saint-Germain va tenter d’enchaîner un deuxième trophée en une semaine. Opposé à l’Olympique Lyonnais vendredi prochain en finale de la Coupe de la Ligue, le club de la capitale s’attend à affronter des Gones motivés. En tout cas, Leandro Paredes a fait savoir qu’il souhaitait se mesurer à une équipe rhodanienne au top de sa forme.

« C'est une équipe très forte, avec beaucoup de joueurs talentueux. On espère qu'ils seront au top pour avoir une belle finale. On connait l'entraîneur, on sait qu'il fera tout pour nous mettre en difficulté, il faut donc se préparer pour être à notre meilleur niveau et jouer notre jeu. C'est le seul trophée national qui me manque désormais, et je veux le remporter », a-t-il déclaré sur le site officiel des Rouge-et-Bleu.