LOSC : Bruno Génésio reste flou sur son avenir

Alors que le LOSC se déplace à Monaco dimanche soir à 21h, dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, Bruno Genesio était présent en conférence de presse ce samedi. Le coach des Dogues semble déterminé à faire tomber la Principauté, mais plusieurs sujets restent sensibles. Et c’est notamment le cas de son avenir. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraîneur de 59 ans est resté clair sur le sujet. « Évidemment, plus la fin de saison approche, plus les choses évoluent. Mais aujourd’hui, je suis complètement concentré sur les deux matches qui nous restent à gagner. Ça peut être extraordinaire de terminer cette saison en étant qualifié en Ligue des champions directement ou à la quatrième place, ce qui était le cas lorsque je suis arrivé. Après, aujourd’hui, il n’y a pas eu de prolongation de contrat au LOSC. Donc, je ne vais pas vous raconter de bêtises » a-t-il indiqué aux médias.

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Puis, Genesio a ensuite reconnu que plusieurs discussions existaient autour de son avenir. « Évidemment qu’autour de moi, il y a des choses qui se disent, il y a des sollicitations. Mais, ce qui est important dans ma situation, ce n’est pas de faire attention à ça. C’est de rester focus sur ce que j’ai à faire avec le LOSC. Il reste deux matches, une semaine, après, il sera temps de faire le bilan sportif, le bilan des deux années, et de voir ce qui est envisageable pour moi et aussi pour le club. Parce qu’on parle de moi, mais aujourd’hui, le club n’a pas montré non plus de signes pour quoi que ce soit. Donc, on verra après la saison. Parce que peut-être que plein de choses découlent aussi d’une qualification directe ou pas en Ligue des champions ». La rencontre sur la Côte d’Azur s’annonce décisive.