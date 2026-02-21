OM : une patronne de Ligue 2 pressentie pour prendre la suite de Pablo Longoria

Les derniers jours ont été agités à Marseille. Suite au départ de Roberto De Zerbi la semaine dernière, Medhi Benatia avait annoncé sa démission le week-end dernier. Finalement, après la visite de Frank McCourt à Marseille mardi, tout a été inversé. Non seulement l’ancien défenseur marocain a été confirmé dans ses fonctions avec un rôle élargi, mais Pablo Longoria, président du club, a été déclassé et a été assigné à des tâches institutionnelles. Dans la foulée, tous ces mouvements ont permis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc phocéen.

Et malgré une défaite à Brest ce vendredi pour lancer son mandat à Marseille, difficile d’amputer le contexte difficile qui règne sur la Canebière aux circonstances atténuantes que l’on peut trouver à Beye. Et l’OM n’en a pas fini avec toutes ces péripéties à huit jours d’un rendez-vous importantissime en Ligue 1 avec la réception de l’OL. En effet, Marseille doit encore gérer le départ de Pablo Longoria et trouver un remplaçant digne de ce nom à l’Espagnol. Et alors que la première étape patine légèrement, la seconde avance doucement, mais sûrement.

Pauline Gamerre va être reçue à Marseille dans les prochains jours

Et à en croire les informations du jour, un nom commence à se détacher pour prendre la suite à Marseille. En effet, selon L’Equipe, Pauline Gamerre tient la corde pour prendre la suite de Pablo Longoria. Née à Marseille, cette supportrice de l’OM est directrice générale du Red Star depuis 2024. Elle avait déjà occupé ce poste de 2011 à 2017 et sait donc gérer les missions institutionnelles inhérentes à ce poste.

Dans les prochains jours, elle devrait retourner sur ses terres natales pour faire une entrevue avec les équipes de Frank McCourt, qui apprécierait son profil. Par le passé, la dirigeante de 42 ans était déjà proche de rejoindre l’OM à de multiples reprises, notamment en 2021. Ancienne membre du comité exécutif de la FFF, Gamerre fait donc partie de la short-list pour occuper le poste vacant de Pablo Longoria même si tout est encore possible à ce stade des recherches. Cette dernière semble tout de même cocher de nombreuses cases intéressantes pour Marseille. Affaire à suivre…