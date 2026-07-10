Coupe du Monde 2026 : Mohamed Salah sort du silence après l’élimination de l’Égypte

Mohamed Salah est sorti du silence après l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine en Coupe du Monde (3-2). Le capitaine et star des Pharaons a adressé un message aux supporters, reconnaissant leur colère, après certaines décisions jugées controversées par le camp égyptien, tout en appelant à la confiance pour la suite.

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أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026

« Je sais que vous êtes encore en colère, mais je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que ce soit un nouveau départ pour le football égyptien sur la scène internationale. Se qualifier pour la Coupe du Monde ne suffira pas et participer non plus. Cette équipe mérite votre confiance. » Salah, qui est toujours sans club, souhaite ainsi rassurer les fans et montrer son engagement pour l’avenir, soulignant la nécessité de reconstruire et de progresser pour éviter qu’une autre défaite de ce genre arrive.