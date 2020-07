Un nouveau club se positionne sur N'Golo Kanté

« J'ai lu des rumeurs et des discussions sur lui et son futur au club. Je l'ai dit plein de fois, N'Golo est un des meilleurs milieux de terrain du monde et j'aurais adoré jouer avec lui, avec son style de jeu, il a tout ». Fin juin, Frank Lampard se montrait très clair concernant l'avenir de N'Golo Kanté. Le milieu de terrain était ainsi annoncé sur le départ par plusieurs publications anglaises.

Il faut dire que ces dernières années, même si cela n'a jamais dépassé le stade de simple rumeur, il a notamment été annoncé au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Et les médias britanniques affirmaient que le Français pourrait être sacrifié pour financer la suite du mercato XXL des Blues, ces derniers souhaitant notamment s'offrir Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Ben Chilwell (Leicester). Et voilà que désormais, c'est en Italie que de nouvelles informations sur le champion du monde sont publiées...

Antonio Conte adore Kanté

La Gazzetta dello Sport explique ainsi qu'Antonio Conte, coach de l'Inter, a écrit le nom de l'ancien de Caen et de Leicester sur sa shopping-list pour le mercato estival. Le tacticien italien souhaite s'offrir des joueurs habitués à gagner pour apporter un nouvel état d'esprit plus compétitif à son effectif, et sa relation avec le joueur tricolore serait excellente. On rappelle que l'ancien sélectionneur transalpin a réclamé des garanties à ses dirigeants pour le marché des transferts à venir.

Toujours selon le média, Chelsea ne considère pas le joueur comme intransférable, puisqu'il ne serait pas totalement adapté au plan de jeu de Frank Lampard. Le média ne dévoile pas de prix potentiel ni même les intentions du principal concerné pour son avenir, mais une chose semble sûre, la candidature de l'Inter pour s'offrir ses services semble très sérieuse. Le joueur sous contrat jusqu'en 2023 pourrait donc bientôt découvrir un nouveau championnat !