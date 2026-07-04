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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : quand les joueurs du Cap-Vert interrompent l’interview de Messi pour un selfie

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi (Argentine) et Jovane Cabral (Cap-Vert) @Maxppp
Argentine 3-2 Cap-Vert
winamax
1 1.14 N 8.75 2 20.0 bonus 100€

Au terme d’un 16e de finale irrespirable remporté 3-2 après prolongation face à un Cap-Vert héroïque, l’Argentine a validé son billet pour le tour suivant au terme d’un match où les Requins Bleus ont fait bien plus que résister. Pour leur toute première participation à une Coupe du Monde, les Cap-Verdiens ont poussé les Champions du Monde en titre dans leurs derniers retranchements, ne cédant qu’en prolongation après avoir égalisé à deux reprises et laissé une excellente impression.

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Mais la plus belle image est peut-être arrivée après le coup de sifflet final. Alors que Lionel Messi répondait aux journalistes, plusieurs joueurs cap-verdiens ont interrompu son interview pour venir enlacer leur idole et immortaliser ce moment avec quelques selfies. Une scène pleine de spontanéité et de respect, qui illustre parfaitement l’esprit de cette Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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