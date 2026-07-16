Liam Rosenior annonce la couleur pour le mercato du Paris FC

Comme on se retrouve. Sept mois après son départ de Strasbourg en pleine saison pour Chelsea, d’où il a été viré deux mois et demi plus tard, Liam Rosenior est de retour en Ligue 1. Le technicien anglais a pris la suite d’Antoine Kombouaré à la tête du Paris FC en paraphant un contrat jusqu’en 2028. Il aura pour mission de faire progresser le club de la capitale, un an après sa montée dans l’élite et un maintien acquis avec un peu plus de confort que ce que la première partie de saison avait laissé transparaître.

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À 42 ans, le technicien peut se targuer d’être à nouveau à la tête d’un club ambitieux, aux moyens supérieurs aux autres en France. Rien que ces dernières heures, le PFC a annoncé les recrutements d’Emmanuel Mbemba en provenance du PSG (premier contrat professionnel) et de Diego Coppola (22 ans) pour 20 M€. Ce dernier avait déjà été prêté par Brighton durant la seconde partie de saison dernière. Patrick Zarbi avait lui déjà été officialisé en janvier pour une arrivée définitive cet été depuis Reims pour 25 M€.

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Rosenior : «il y aura des renforts»

Dans les prochains jours, il faudra boucler la venue de Pablo Pagis de Lorient. Avec ça déjà, le mercato parisien sera bien dessiné, en attendant ses contours définitifs. On pense au dossier Matthis Abline par exemple. «Les joueurs les plus importants sont déjà là, ces derniers jours me permettent de mieux connaître l’effectif, estime Rosenior lors de sa conférence de presse de présentation. Il y aura des renforts mais ma concentration est sur les joueurs présents. Ce groupe m’a impressionné mais j’ai encore besoin de temps pour mieux le connaître».

Le cas N’Golo Kanté n’a par exemple pas été abordé. Le Paris FC tentera également de conserver son meilleur élément de la saison passée, Ilan Kebbal, auteur de 9 buts et de 4 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1. «Je veux le garder. C’est top joueur, il m’a impressionné la saison passée quand je l’ai affronté avec Strasbourg. Il a un jeu qui colle à nos idées», assure le nouveau coach. Pour le moment, le Marseillais de naissance n’a pas été sujet à des rumeurs mais avec la fin du Mondial et la reprise des affaires courantes, son cas pourrait bien être relancé.